МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, четвертый раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора. Глава ВТБ ожидает, что Центробанк сохранит ключевую ставку

ЦБ поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу в октябре, оставив ее на уровне 7,5% годовых. Регулятор также не стал менять ее в декабре и феврале. Однако на первом заседании этого года Банк России все же ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.

"Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", — сказано в заявлении.

Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, объясняя свой прогноз тем, что инфляция и инфляционные ожидания в России замедлились, а турбулентность на глобальных финансовых рынках вносит неясность в мировую экономику.