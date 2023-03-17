МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Сбербанк видит усиливающийся рост в ипотечном сегменте с начала года, количество поданных заявок на нее в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с февралём 2022 года рост составил 18%, и это драйвер роста прибыли, сообщил журналистам глава банка Герман Греф. Россиянам дали совет, как избежать "кошмара ипотечника"

"Что касается результатов за квартал, то он ещё не закончился, но как вы видите, за январь и февраль "Сбер" показал хорошие результаты, заработав 225 миллиардов рублей чистой прибыли совокупно. Относительно драйверов роста, то мы видим возрастающий рост ипотеки с начала 2023 года. Количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%", — отметил банкир.

Так, в январе-феврале было подано около 700 тысяч таких заявок на сумму 2,2 триллиона рублей, добавил он. "В марте мы наблюдаем сохранение этой тенденции, так как за первую половину марта уже подано более 150 тысяч заявок на сумму 560 миллиардов рублей", — заключил глава Сбербанка.