МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему считает, что бесплатный лимит по переводам между своими счетами в разных банках должен быть 1,4 миллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Аналитик объяснил, почему уходящая неделя стала роковой для банков

"Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой банк в пределах 1,4 миллиона, наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения, хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно", — сказала она.

В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолем Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, который предполагает освободить от комиссий переводы физлиц между своими счетами в разных банках на сумму до 1,4 миллиона рублей. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что предложение направлено на пресечение возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения денежных средств.