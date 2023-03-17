МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему считает, что бесплатный лимит по переводам между своими счетами в разных банках должен быть 1,4 миллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой банк в пределах 1,4 миллиона, наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения, хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно", — сказала она.
В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолем Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, который предполагает освободить от комиссий переводы физлиц между своими счетами в разных банках на сумму до 1,4 миллиона рублей. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что предложение направлено на пресечение возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения денежных средств.
https://1prime.ru/finance/20230317/840107290.html
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