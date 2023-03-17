МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила, что российский регулятор не занимается безграничным печатанием денег. Набиуллина: турбулентность на западных финрынках прямо не влияет на Россию

"На жаргоне центральных банков у экономистов печатанием денег обычно называется неограниченное эмиссионное финансирование государства или компании со стороны Центрального банка, и такое поведение неизбежно приводит к росту инфляции. Если не устанавливать таких границ для роста денежной массы, то цены будут расти безгранично. Мы этим не занимаемся", — сказала глава ЦБ на пресс-конференции в пятницу, комментируя вопрос о том, действительно ли в России стали печатать дополнительно больше денег и может ли это повлиять на инфляцию.

Она также объяснила, что в современной банковской системе общий объем предложения денег определяется как объемом выданного банками кредита, так и операциями бюджета. "Это формирует денежную массу, и это нормально, что она постепенно увеличивается — это отражает то, что растет экономика", — сказала Набиуллина.

"Но важно, чтобы вот этот рост денежной массы был соразмерен росту экономики, экономической активности и, соответственно, целевому темпу инфляции. Собственно говоря, наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы такую соразмерность обеспечить, и в этом случае инфляция будет соответствовать нашей цели", — добавила глава ЦБ.

При этом, заметила она, часть денег население и бизнес использует в наличной форме, которая физически печатается на бумаге, но "перевод денег из безналичной формы в наличную, сам по себе перевод, он не создает новой денежной массы". "То есть, если вы сняли 1000 рублей со своей пластиковой карты в банкомате и получили наличными, то вы с карты их уже потратить не можете — их больше там нет. И хотя количество наличных денег на руках населения растёт, но спрос, его влияние на инфляцию, никак не изменилось", — сказала Набиуллина.