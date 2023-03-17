САМАРА, 17 мар — ПРАЙМ. Объем частных инвестиций в проекты института кураторства регионов Приволжского федерального округа составил 165 миллиардов рублей по итогам 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Путин призвал идти навстречу развивающим Крым инвесторам

Чернышенко совместно с полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым провел совещание с главами субъектов округа. В ходе мероприятия были подведены итоги реализации прорывных проектов в регионах федерального округа в рамках института кураторства.

"По итогам 2022 года в округе в рамках данных проектов создано свыше 22 тысяч рабочих мест, а суммарный объем частных инвестиций составил 165 миллиардов рублей", — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его пресс-службе.

"Текущие ограничения привели к необходимости корректировки планов, проведения аудита перечня проектов и проработки новых в контексте общероссийского подхода. Это прежде всего импортозамещение и достижение по поручению президента Владимира Путина технологического суверенитета", – добавил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что по уровню достижения плановых показателей по проектам в рамках института кураторства ПФО находится на четвертом месте.

Чернышенко добавил, что регионы округа также продемонстрировали сравнительно высокие результаты в рамках национального рейтинга научно-технологического развития. "Среди лидеров рейтинга – субъекты, специализирующиеся на нескольких высокотехнологичных отраслях. Это республики Башкортостан и Татарстан, Ульяновская область. Необходимо в каждом регионе развивать площадки кооперации научных организаций, организаций высшего образования и бизнес-структур", — подчеркнул вице-премьер.

По итогам совещания регионам поручено в срок до 5 мая провести аудит проектов, при необходимости внести дополнения в их перечень, а также определить подтвержденные источники финансирования — бюджетные или частные. Ключевая задача – обеспечить стабильный прирост инвестиций, новых рабочих мест, рост экономики субъекта и округа в целом.