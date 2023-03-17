МИНСК, 17 мар — ПРАЙМ. Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что странам СНГ нужно создать на базе Межгосбанка платежный хаб и развить свою систему взамен международной системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT. "Тинькофф" в тестовом режиме возобновит торги иностранными бумагами

"Необходимо ускорить создание на базе межгосударственного банка нашей ключевой структуры в цепочке расчетов многофункционального платежного хаба, который позволит существенно увеличить количество и существенно расширить номенклатуру операций с финансовыми и корпоративными структурами не только стран СНГ, но и других дружественных государств. Важно уделить особое внимание развитию системы передачи финансовой информации взамен SWIFT", — приводит его слова госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте в пятницу.

По данным издания, Петришенко призвал создать в СНГ межбанковскую систему взамен SWIFT, выступая 17 марта в Москве на заседании Экономического совета СНГ.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине, в ответ западные страны ввели ряд новых санкций, причём ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке Москвы. В частности, ряд банков Белоруссии и России были отключены от межбанковской системы передачи информации SWIFT.