ТОКИО, 20 мар — ПРАЙМ. Япония высоко оценивает усилия стран по стабилизации финансовых рынков, японские фининституты обладают достаточной ликвидностью и капиталом, финансовая система стабильна, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в связи с решением шести центробанков мира увеличить предложение долларовых средств. Шесть центробанков мира расширят предоставление долларов на рынок

"Мы высоко оцениваем (это решение — ред.) как результат быстро предпринятых усилий разных стран для предотвращения распространения влияния кредитной нестабильности. Японские финансовые институты обладают достаточной ликвидностью и капиталом, финансовая система в целом стабильна", — заверил Мацуно, отметив при этом, что правительство внимательно следит за развитием ситуации с учетом возникновения возможных рисков.

Ранее сообщалось, что шесть крупнейших мировых регуляторов банковских систем договорились о расширении предоставления долларовых средств на рынок, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовых рынках после банкротства банков в США и ситуацией с Credit Suisse.

Банк Японии, Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Канады и Национальный банк Швейцарии договорились увеличить предоставление долларовых средств на рынок. До сих пор средства предоставлялись еженедельно, теперь же начиная с понедельника и до конца апреля банки смогут проводить эти операции ежедневно. В Японии пообещали миру страшные последствия из-за действий Запада

Решение связано с опасениями, что инвесторы из-за нестабильности финансовой сферы Америки и Европы начнут скупать доллары, что приведет к резкому спросу на эту валюту и вызовет хаос на рынках.

Подобные меры до сих пор принимались лишь дважды – в 2008 году в связи с банкротством банка Lehman Brothers и в марте 2020 года в связи с началом пандемии коронавируса.