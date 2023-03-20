МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль "Совкомфлота" (СКФ) по МСФО в 2022 году выросла по сравнению с предшествовавшим годом в 10,8 раза, до 385,2 миллиона долларов, сообщает компания. Греф назвал ипотеку фактором хорошей прибыли Сбербанка

"Чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 385,2 миллиона долларов США (увеличилась в 10,8 раза)", — говорится, в частности, в сообщении компании.

Российская компания "Совкомфлот" подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщила компания.

"Совкомфлот" подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Дивидендные выплаты по результатам 2022 года подлежат утверждению советом директоров и годовым общим собранием акционеров компании в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении.