МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Банк Индонезии заменит Visa и Mastercard собственной платежной системой, которая обеспечит низкие комиссии и независимость, сообщило местное агентство ANTARA. Москва и Каракас ведут работу по подключению Венесуэлы к системе "Мир"

Ранее президент страны Джоко Видодо призвал региональные власти отказаться от систем Mastercard и Visa и перейти к кредитным картам индонезийских банков. По его словам, отказ от западных платежных систем позволит защитить платежи от возможных внешнеполитических последствий.

"Центральный банк ведет переговоры с местными предприятиями, и прогресс составляет около 90%", — приводит ANTRAR слова представителя ЦБ Эрвина Харионо.

По его словам, местные пластиковые карты избавят от необходимости использовать "офшорные расчеты", зависимости от иностранных платежных систем и высокой комиссии.

Также ранее член правления индонезийской ассоциации кредитных карт (AKKI) Додит Пробоякти заявил РИА Новости, что Индонезия применит опыт России и её платежной системы "Мир", чтобы ввести собственную национальную платёжную систему.