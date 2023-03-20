ЦБ Индонезии готовится полностью отказаться от платежных систем Visa и Mastercard в стране
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Банк Индонезии заменит Visa и Mastercard собственной платежной системой, которая обеспечит низкие комиссии и независимость, сообщило местное агентство ANTARA.
Ранее президент страны Джоко Видодо призвал региональные власти отказаться от систем Mastercard и Visa и перейти к кредитным картам индонезийских банков. По его словам, отказ от западных платежных систем позволит защитить платежи от возможных внешнеполитических последствий.
"Центральный банк ведет переговоры с местными предприятиями, и прогресс составляет около 90%", — приводит ANTRAR слова представителя ЦБ Эрвина Харионо.
По его словам, местные пластиковые карты избавят от необходимости использовать "офшорные расчеты", зависимости от иностранных платежных систем и высокой комиссии.
Также ранее член правления индонезийской ассоциации кредитных карт (AKKI) Додит Пробоякти заявил РИА Новости, что Индонезия применит опыт России и её платежной системы "Мир", чтобы ввести собственную национальную платёжную систему.
https://1prime.ru/finance/20230320/840124835.html
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