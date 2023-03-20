МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Сумма конфискованных активов на Украине российского бизнесмена Аркадия Ротенберга достигла 300 миллионов долларов, сообщили в Службе безопасности страны (СБУ). Российский суд заморозил все активы Volkswagen в стране

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял о конфискации Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) Украины активов Аркадия Ротенберга, в том числе торгового центра Ocean Plaza.

"Стоимость изъятых активов составляет 300 миллионов долларов", — отметили представители СБУ в телеграм.

Как уточняли в госбюро расследований Украины, почти 70 процентов акций ТРЦ Ocean Plaza, якобы принадлежащего Ротенбергу, перейдет в управление государства.