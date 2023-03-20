В СБУ назвали сумму конфискованных активов Ротенберга
СБУ: сумма конфискованных активов бизнесмена Ротенберга составила 300 миллионов долларов
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Сумма конфискованных активов на Украине российского бизнесмена Аркадия Ротенберга достигла 300 миллионов долларов, сообщили в Службе безопасности страны (СБУ).
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял о конфискации Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) Украины активов Аркадия Ротенберга, в том числе торгового центра Ocean Plaza.
"Стоимость изъятых активов составляет 300 миллионов долларов", — отметили представители СБУ в телеграм.
Как уточняли в госбюро расследований Украины, почти 70 процентов акций ТРЦ Ocean Plaza, якобы принадлежащего Ротенбергу, перейдет в управление государства.
https://1prime.ru/finance/20230320/840127436.html
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