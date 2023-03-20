МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Условия кредитования в России в марте, по оценке предприятий, смягчились как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей, за исключением сельского хозяйства, торговли автотранспортом и водоснабжения, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Правительство профинансирует программу молодежного предпринимательства

"Условия кредитования, по оценкам предприятий, в марте смягчились как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей (наиболее заметно – в транспортировке и хранении). Исключение – сельское хозяйство, торговля автотранспортными средствами и водоснабжение", — сказано в материалах.

В перечисленных отраслях ужесточение касалось преимущественно неценовых условий кредитования, например, требований к финансовому положению предприятий или установления дополнительных комиссий, пояснил регулятор."Индекс бизнес-климата (ИБК) в марте демонстрировал рост пятый месяц подряд, составив 6,9 пункта (против 5,5 пункта в феврале), и уже превысил среднегодовое значение 2021 года. Рост ИБК второй месяц подряд определялся позитивной динамикой как текущих оценок, так и ожиданий", — сказано в документе.

Отмечается, что текущие условия ведения бизнеса наиболее заметно улучшились в оптовой торговле и строительстве. При этом снижение текущего ИБК отмечалось в добыче полезных ископаемых, энергетическом комплексе, водоснабжении, торговле автотранспортными средствами, а также в сельском хозяйстве. ЦБ разработает рекомендации банкам по учету климатических рисков

"Ожидания компаний продолжали улучшаться в условиях уменьшения рисков для устойчивой хозяйственной деятельности, отмечаемого пятый месяц подряд. Заметно улучшились ожидания предприятий транспортировки и хранения. Наибольший позитив по‑прежнему сохраняется в сельском хозяйстве", — добавили в ЦБ.

Банк России проводит регулярные опросы предприятий нефинансового сектора экономики. Мониторинг предприятий опирается на широкий охват респондентов: в среднем в 2022 году в опросах ежемесячно участвовали более 14 тысяч предприятий.

ЦБ РФ в минувшую пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, четвертый раз подряд.