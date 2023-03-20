МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Компаниям, предоставляющим коммунальные услуги, станет выгоднее принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП): ЦБ снизит комиссию банков для таких организаций с 1 мая этого года, говорится в сообщении регулятора. ЦБ поддержал ограничение обращения бумаг компаний ВПК недружественных стран

"Компаниям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), станет еще выгоднее принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП). Банк России принял решение с 1 мая 2023 года снизить максимальный размер комиссий банков для таких организаций с 0,4% до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей", — отмечается в сообщении.

При этом для самих граждан платежи за любые товары и услуги через СБП, в том числе ЖКУ, по-прежнему остаются бесплатными, подчеркнул регулятор.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.