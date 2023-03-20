МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень сделок с российскими активами, требующих разрешения правкомиссии, включив в него ценные бумаги российских эмитентов, следует из постановления кабмина. ЦБ определил для депозитариев порядок возврата бумаг из-за рубежа

"Правительство Российской Федерации постановляет: 1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и иных разрешений…, а также реализации иных полномочий в указанных целях, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2022 года №295…", — говорится в постановлении.

Правительство РФ в марте прошлого года утвердило правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран, согласно постановлению, одобряются правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Как указано в опубликованном в понедельник постановлении, особый порядок выдачи комиссией разрешений устанавливается на сделки, осуществляемые лицами, не являющимися кредитными организациями и некредитными финорганизациями, по передаче ценных бумаг резидентам, а также нерезидентам, которые находятся под контролем российских юрлиц (в том числе контролирующие через иностранные юрлица) или информация о них раскрыта российскими, а также нерезидентам, не связанным с недружественными РФ странами.

Там же уточняется, что речь идет о сделках, в ходе которых приобретены и зачислены акции российского акционерного общества, ОФЗ, облигации российского эмитента, централизованный учет прав на которые осуществляется российским депозитарием, инвестиционные паи российского ПИФа, приобретенные/полученные на основании договора, заключенного до 1 марта 2022 года включительно.

Также речь идет о сделках, осуществляемых вышеперечисленными лицами, после 1 марта 2022 года, в результате которых передаются акции российских эмитентов, полученные в результате погашения ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций (при условии, что ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении таких акций, получены в результате прекращения обязательств по иностранному фининструменту, приобретенному до 1 марта 2022 года включительно).

Также, постановление распространяется на сделки с ценными бумагами, которые попадают под критерии выше, а также передача которых была осуществлена на основании разрешения Комиссии.

Помимо этого, постановление устанавливает особый порядок на сделки, которые влекут за собой возникновение права собственности на российские ценные бумаги и еврооблигации, совершаемые резидентами или лицами, которые находятся под их контролем, с лицами недружественных государств, если российские ценные бумаги и еврооблигации учитываются или хранятся иностранной компанией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и расчеты по таким сделкам осуществляются по счетам, открытым в иностранных финансовых организациях.