МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня во вторник составили 4,390 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Аналитик рассказал, что будет с инфляцией в России в ближайшее время

Депозиты банков по сравнению с понедельником выросли на 120,7 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня во вторник составили 2,526 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

Остатки банков на корсчетах по сравнению с понедельником снизились на 343,0 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 351,3 миллиарда рублей и составили 2,340 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.