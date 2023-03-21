МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Международный уголовный суд (МУС) за год получил от Европейского союза десять миллионов евро "за работу по Украине", заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Медведев предупредил о последствиях решения МУС об "аресте" Путина

"Еврокомиссия предоставила более 10 миллионов евро в поддержку работы МУС по Украине", — сказал чиновник.

Он добавил, что орган планирует выделить суду еще три миллиарда евро в 2025 году.

Еврокомиссия, подчеркнул Рейндерс, отметила необходимость внести поправки в Римский статут МУС для осуществления юрисдикции в отношении "преступления агрессии". Комиссар также призвал Киев присоединиться к статуту.

Отмечается, что юрисдикцию МУС не признают десятки стран, в которых проживает больше половины земного населения, в том числе Россия, Китай, Турция и США.

Ранее досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, любые решения суда ничтожны с точки зрения права.