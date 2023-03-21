МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Международный уголовный суд (МУС) за год получил от Европейского союза десять миллионов евро "за работу по Украине", заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

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"Еврокомиссия предоставила более 10 миллионов евро в поддержку работы МУС по Украине", — сказал чиновник.
Он добавил, что орган планирует выделить суду еще три миллиарда евро в 2025 году.

Еврокомиссия, подчеркнул Рейндерс, отметила необходимость внести поправки в Римский статут МУС для осуществления юрисдикции в отношении "преступления агрессии". Комиссар также призвал Киев присоединиться к статуту.

Отмечается, что юрисдикцию МУС не признают десятки стран, в которых проживает больше половины земного населения, в том числе Россия, Китай, Турция и США.

Ранее досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, любые решения суда ничтожны с точки зрения права.