МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В опубликованном в понедельник годовом отчете центрального банка Швейцарии сказано, что в прошлом году он продал иностранную валюту на 22,3 млрд франков (23,97 млрд долларов США). В 2021 году банк продал 21,1 млрд франков. Банк России продал юаней на 5,5 миллиарда рублей

Ранее банк завилял о готовности покупать и продавать иностранную валюту, в то время как он стремится понизить инфляцию до целевого диапазона 0%-2%. В прошлом году инфляция в Швейцарии составила 2,8%.