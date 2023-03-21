Центробанк Швейцарии продал инвалюту на 24 миллиарда долларов
Швейцарский национальный банк продал инвалюту на 24 миллиарда долларов в 2022 году
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В опубликованном в понедельник годовом отчете центрального банка Швейцарии сказано, что в прошлом году он продал иностранную валюту на 22,3 млрд франков (23,97 млрд долларов США). В 2021 году банк продал 21,1 млрд франков.
Ранее банк завилял о готовности покупать и продавать иностранную валюту, в то время как он стремится понизить инфляцию до целевого диапазона 0%-2%. В прошлом году инфляция в Швейцарии составила 2,8%.
https://1prime.ru/finance/20230321/840136675.html
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