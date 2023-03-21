МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Национальное бюро статистики (ONS) сообщило во вторник о том, что чистые заимствования госсектора Великобритании в феврале составили 16,7 млрд фунтов. Британия окажется единственной страной из G7, чей ВВП снизится в 2023 году

Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что заимствования без учета статистики по государственным банкам составят 11,4 млрд фунтов.

По данным ONS, эти чистые заимствования были самыми большими для февраля с начала ведения помесячной статистики в 1993 году, что в основном связано с программой субсидирования расходов на энергоснабжение.