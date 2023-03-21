Назван объем чистых заимствований госсектора Великобритании
ONS: чистые заимствования госсектора Британии достигли 16,7 миллиарда фунтов в феврале
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Национальное бюро статистики (ONS) сообщило во вторник о том, что чистые заимствования госсектора Великобритании в феврале составили 16,7 млрд фунтов.
Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что заимствования без учета статистики по государственным банкам составят 11,4 млрд фунтов.
По данным ONS, эти чистые заимствования были самыми большими для февраля с начала ведения помесячной статистики в 1993 году, что в основном связано с программой субсидирования расходов на энергоснабжение.
https://1prime.ru/finance/20230321/840137342.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.