МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Проблемы с ФНС у блогера Александры Митрошиной, против которой выдвинуто обвинение в уклонении от уплаты налогов, начались еще в 2022 году. Об этом она сама ранее писала в социальных сетях. Против блогера Митрошиной возбудили уголовное дело по уклонению от налогов

Митрошина рассказала, что российская налоговая вменяла ей более 200 миллионов долга. Она отмечала, что собирается все выплатить, поскольку "всегда работала в белую, без намерения обмануть государство".

"Что я буду делать? Оплачивать. Действовать в рамках закона, каким бы он ни был. Не пытаясь "порешать" вопрос и избежать уплаты", — констатировала она в посте.

Митрошиной вменяют уклонение от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей. Она использовала упрощенную систему налогообложения при условии, что доход от продажи образовательных курсов был больше установленного законом лимита. Сейчас она находится за пределами России.

Ранее в уклонении от уплаты налогов обвинили супругов Чекалиных — блогера Лерчек и Артемчек. Согласно предварительным данным, они должны государству свыше 320 миллионов рублей.