МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Министерство США изучает варианты гарантирования всех банковских вкладов в случае ухудшения ситуации в банковском секторе, для чего могут понадобиться средства валютного стабфонда — любые иные средства экстренного финансирования должны быть одобрены конгрессом, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. США идут ва-банк: мир рискует захлебнуться под грудой долларов

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

"Американские чиновники изучают возможности временного расширения страхового покрытия Федеральной корпорации страхования депозитов на все депозиты — шаг, которого добивается коалиция банков, утверждающая, что он необходим для предотвращения потенциального финансового кризиса", — сообщает агентство.

"Сотрудники министерства финансов изучают вопрос о том, обладают ли федеральные регулирующие органы достаточными чрезвычайными полномочиями для временного страхования вкладов, превышающих текущий лимит в 250 тысяч долларов для большинства счетов, без официального согласия конгресса", — добавляет Bloomberg со слов источников. Аналитик прокомментировал сделку банка UBS с Credit Suisse

Правда, по словам источников, власти пока не считают такой шаг необходимым, особенно после того как регуляторы предприняли шаги, чтобы помочь банкам справиться с любыми требованиями о снятии средств. Тем не менее, они разрабатывают стратегию на случай ухудшения ситуации. Согласно источникам, одна из обсуждаемых правовых рамок для расширения такого страхования Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) — использование полномочий министерства финансов для использования его валютного стабилизационного фонда.

Как уточняет агентство, этот денежный резерв обычно используется для покупки или продажи валюты и предоставления финансирования иностранным правительствам. Но фонд, созданный в 1930-х годах, в последние годы использовался в качестве резервного фонда для чрезвычайных кредитных средств Федеральной резервной системы (ФРС). Это единственный денежный резерв, находящийся в полном ведении министра финансов, остальные расходы и финансирование находятся под юрисдикцией конгресса, заключает агентство.