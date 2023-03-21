МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 1 апреля обязывает брокеров предупреждать неопытных инвесторов о рисках инвестирования даже в бумаги эмитентов из дружественных стран, если они учитываются в депозитарии в недружественной стране, следует из сообщения финансового регулятора. На черный день и не только: зачем россияне хранят наличные дома

"С 1 апреля 2023 года меняются правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг дружественных эмитентов, если они учитываются в недружественном депозитарии. Брокер вправе исполнить поручение клиента только в случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска", — говорится в сообщении.

"При этом с 21 марта 2023 года приостанавливается допуск к организованным торгам "СПБ биржи" новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии", — также сообщает ЦБ РФ.