МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка России к концу года будет снижена до 7%, при этом в текущем году сохраняются риски ускорения инфляции, которая, однако, не превысит 6%, считает главный экономист госкорпорации ВЭБ. РФ Андрей Клепач, комментарий которого приводится в официальном Telegram-канале ВЭБа. ЦБ определил для депозитариев порядок возврата бумаг из-за рубежа

"Мы ожидаем, что к концу года ключевая ставка будет понижена до 7%", — сообщил Клепач, говоря о динамике ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году.

Он отметил, что в этом году наблюдается замедление общего роста цен. Месячная инфляция в феврале снизилась до 0,46% с 0,84% в январе, в годовом выражении — до 11% с 11,8%, а недельная инфляция в феврале-марте приблизилась к нулевой. "В ближайшие месяцы мы ожидаем, что годовая инфляция временно опустится ниже 4% из-за ее высокого уровня в прошлом году. Это называется эффектом высокой базы", — добавил Клепач.

При этом сохраняются риски ускорения инфляции, однако, по оценке ВЭБа, она не должна превысить 6%. Риски могут быть связаны с усилением санкционных ограничений, ведущих к ограничению российского экспорта, ослаблению рубля, а также росту цен на импортные товары "при ограничении возможностей увеличить их предложение".

"В то же время ограниченность потребительского спроса и высокие запасы зерна будут сдерживать рост потребительских цен", — заключил Клепач. Почему ЦБ не устроили "черт знает какие" схемы по ипотеке

ЦБ РФ на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и прогноз по инфляции в 2023 году она на уровне 5–7% с возвратом к 4% в 2024 году.