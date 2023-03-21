2023-03-21T14:44:00+03:00
2023-03-21T14:46:54+03:00
2023-03-21T14:44:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230321/840142112.html
Евросоюз перечислил Украине еще 1,5 миллиарда евро
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украина получила от Евросоюза новый транш помощи на 1,5 миллиарда евро, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Сегодня мы перечислили Украине очередные... ПРАЙМ, 21.03.2023
финансы, новости, ес, украина, деньги
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035954.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035954.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035953.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035953.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035941.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035941.jpg
https://1prime.ru/finance/20230321/840136526.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Украина получила от Евросоюза новый транш помощи на 1,5 миллиарда евро, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы перечислили Украине очередные 1,5 миллиарда евро", — отметила глава органа в соцсетях.
Ранее ЕК заявляла о плане ежемесячно отправлять Киеву по 1,5 миллиарда евро из нового пакета в течение всего 2023 года "на удовлетворение неотложных потребностей".