МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Украина получила от Евросоюза новый транш помощи на 1,5 миллиарда евро, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. МУС получил десять миллионов евро за "работу по Украине"

"Сегодня мы перечислили Украине очередные 1,5 миллиарда евро", — отметила глава органа в соцсетях.

Ранее ЕК заявляла о плане ежемесячно отправлять Киеву по 1,5 миллиарда евро из нового пакета в течение всего 2023 года "на удовлетворение неотложных потребностей".