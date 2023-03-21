МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 22–23 (2418–2419).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6269-У от 27.09.2022 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72308 от 10.02.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.