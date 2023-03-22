ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает в рамках проводимой регулятором политики ужесточения монетарной политики, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. США готовятся к пересмотру ставки: ждать ли худшего

"Они как будто курят в сарае с динамитом. Десять дней назад Пауэлл на Капитолийском холме говорил нам, что банковская система в порядке… Он либо лгал, либо не понял, что он делает", — сообщил Макдональд.

По прогнозу эксперта, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, руководство ФРС будет вынуждено пойти на снижение ставок в текущих условиях. Макдональд допустил, что регулятор сократит ставки на 100 базисных пунктов до конца этого года.

Кроме того, он рассказал, что американским властям понадобится не менее 2 триллионов долларов на стабилизацию банковской системы страны. Финансист предупредил о грядущем банкротстве еще 50 банков США

По мнению Макдональда, вслед за банкротством Silicon Valley Bank в банковской системе происходит ухудшение кредитных условий. Он добавил, что ожидает дальнейших потерь со стороны финансовых организаций.

Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.

В среду ФРС объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, включая прогноз по уровню ставки. После этого на пресс-конференции выступит председатель американского центробанка Джером Пауэлл. Рынки ждут от него подсказок по дальнейшим планам регулятора на фоне банковского кризиса.