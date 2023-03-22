МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ретейлер "Магнит" приостанавливает работу платежных карт Magnit Pay, следует из сообщения компании. Индонезия готовится к отказу от Visa и Mastercard

"Уважаемые клиенты, сервис Magnit Pay приостанавливает свою работу с 27 марта. Карты будут недоступны для использования. Просим до 27 марта потратить или вывести остаток денег с карты Magnit Pay", — говорится в сообщении.

"Мы приостанавливаем текущий проект, но не исключаем его перезапуск в будущем", — сообщили РИА Новости в компании.

В декабре 2020 года "Магнит" и ВТБ запустили платежный сервис Magnit Pay. Тогда отмечалось, что это первый этап создания суперприложения торговой сети, которое объединит различные сервисы. Так, например, в марте 2021 года компания добавила в сервис возможность оплаты услуг связи, телевидения и транспорта.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России: под ее управлением на конец сентября находилось 25 315 магазинов.