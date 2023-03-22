МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Разразившийся недавно банковский кризис в США и Европе привел к резкому снижению доверия международных инвесторов к западной финансовой системе, пишет издание Global Times. СМИ начали обратный отсчет до краха экономики США

Финансовая гегемония Соединенных Штатов пошатнулась, и, по прогнозам аналитиков, совсем скоро начнется бегство международных инвесторов на азиатские рынки. Издание отметило, что международный капитал уже устремился в Гонконг и Сингапур.

"Покупка банком UBS Credit Suisse лишь временно подавляет банковский кризис в Европе, но это тревожный звонок для финансовой системы на континенте", — рассказал профессор Института региональных и международных исследований Университета международного бизнеса и экономики в Пекине Чжао Юншэн. Риски сохраняются в банковском секторе Европы на фоне ослабления ограничений, растущего акцента на прибыли и других проблем, добавил он.

Как отметило Global Times, некоторые аналитики полагают, что порядка двухсот банков в США могут обанкротиться вслед за Silicon Valley Bank.

"Более крупный финансовый кризис будет неизбежен, если Швейцария и европейский континент не изменят свои финансы в американском стиле, ориентированные на прибыль и рынок, чтобы восстановить финансы в европейском стиле, которые больше ориентированы на регулирование и благоразумие", — предупредил Чжао.

Директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологии Донг Дэнсинь заверил Global Times, что "операции китайских банков стабильны и кризис по американской модели вряд ли произойдет в Поднебесной". Все потому, что в Китае действует строгое регулирование своих банков, при этом порог входа в банковский сектор очень высок и общее количество банков находится под строгим контролем.

"Банковский кризис, вызванный крахом Silicon Valley Bank, наряду с использованием Вашингтоном доллара в качестве оружия в контексте конфликта на Украине, нанес удар по доверию международных инвесторов к американской валюте, долларовым облигациям, а также к Федеральной резервной системе США в целом", — констатировал он.

Все больше международного капитала будет бежать из США, чтобы купить золото и активы, номинированные в юанях, уверен Донг.

"Финансовый рынок Китая станет своего рода "тихой гаванью" для инвесторов, которые ищут безопасность на фоне набирающего обороты глобального банковского кризиса, поскольку азиатский финансовый рынок становится все более открытым", — подытожил он.