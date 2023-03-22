МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России со своей стороны готов приступить к тестированию использования цифрового рубля, однако на практике оно сможет начаться только после принятия соответствующего закона, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Банк России оценил риски банков из-за введения цифрового рубля

"Пилот (тестирование — ред.) с реальными цифровыми рублями начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база. Со своей стороны Банк России готов к проведению пилота в заявленные сроки (в апреле). Но так как в нем будут участвовать реальные люди и операции будут проводиться на реальных деньгах, необходимо наличие правовой основы", — заявил ЦБ.

В настоящее время пакет законопроектов о цифровом рубле прошел первое чтение в Госдуме. Регулятор надеется на его дальнейшее принятие в кратчайшие сроки.

"Напомним, что в пилоте будет принимать участие ограниченное число клиентов тринадцати банков. Во время этой работы будут протестированы такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе Банка России, его пополнение, переводы между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду и возврат средств. В дальнейшем список этих операций будет расширен", — уточнили в ЦБ.

Само создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено ещё в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.