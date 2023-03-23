МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Планы Министерства финансов США по повышению потолка государственного долга являются анекдотом и "новым дном" экономики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Маск дал оценку состоянию банковской системы США

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен предрекла утрату доверия к стране и к доллару в случае наступления дефолта. По ее словам, властям США нужно повысить потолок госдолга без предварительных условий.

"Банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в "лидерах". Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться "Потолки — новое дно американской экономики", — следует из публикации дипломата в Telegram.