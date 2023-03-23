Захарова назвала планы Минфина США повысить потолок госдолга анекдотом и "новым дном"
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Планы Министерства финансов США по повышению потолка государственного долга являются анекдотом и "новым дном" экономики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен предрекла утрату доверия к стране и к доллару в случае наступления дефолта. По ее словам, властям США нужно повысить потолок госдолга без предварительных условий.
"Банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в "лидерах". Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться "Потолки — новое дно американской экономики", — следует из публикации дипломата в Telegram.
https://1prime.ru/finance/20230323/840170137.html
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