МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство России предусмотрело выделение семи миллиардов рублей на программу стимулирования найма работников, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Сотрудников Банка России обучат китайскому языку

"Перезапустили программу стимулирования найма. С упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников. На эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей" — сказал он.

Глава правительства в четверг выступил с отчетом о работе правительства в Госдуме.