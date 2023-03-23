Правительство выделило средства на стимулирование найма работников
Правительство предусмотрело семь миллиардов рублей на программу стимулирования найма
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство России предусмотрело выделение семи миллиардов рублей на программу стимулирования найма работников, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Перезапустили программу стимулирования найма. С упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников. На эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей" — сказал он.
Глава правительства в четверг выступил с отчетом о работе правительства в Госдуме.
https://1prime.ru/finance/20230323/840172824.html
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