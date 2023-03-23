МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Доходы российский субъектов выросли в среднем на 13 процентов и составили почти 15,5 триллионов рублей, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Индексация МРОТ сохранила доходы миллионов россиян, заявил Мишустин

"В большинстве субъектов налоговые и неналоговые доходы бюджетов повысились. В среднем — на тринадцать процентов — мы это внимательно мониторим, и составили почти пятнадцать с половиной триллионов рублей", — сказал он, выступая с отчетом в Госдуме.

Мишустин добавил, что в некоторых регионах доходы снизились.

Кроме того, глава правительства указал, что кабмин разработал механизм, который позволил существенно снизить и нагрузку на региональные финансы.

"По поручению главы государства заменили бюджетными кредитами дорогие рыночные заимствования. На 720 миллиардов рублей. Это позволило им сэкономить свыше 65 миллиардов на обслуживании, соответственно, государственного долга", — сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.

Мишустин напомнил, что также российские субъекты получили возможность провести реструктуризацию платежей по бюджетным кредитам, которые брали на покрытие своего дефицита. Кроме того, субъекты РФ были освобождены в прошлом году от погашения задолженности по таким займам.

"За счет этих ресурсов регионы дополнительно смогут поддержать людей. Запустить новые проекты, направленные на укрепление собственных экономик", — отметил премьер.

Он также подчеркнул, что задач на местах много, нужно создавать современную коммунальную инфраструктуру, обновлять жилищный фонд, системы тепло- и водоснабжения, развивать общественный транспорт.

"Поэтому был разработан и предложен целый ряд финансовых инструментов, среди которых инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации на сумму свыше одного триллиона рублей, а также программа по модернизации коммунальной инфраструктуры за счет Фонда национального благосостояния на 150 миллиардов", — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что в данный момент власти ищут дополнительные возможности поддержки нефтедобывающих регионов из-за падения их доходов.