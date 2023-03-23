МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Количество инвесторов в Крым выросло за прошлый год, объем вложений составил порядка 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня

Глава правительсва в четверг выступил в Госдуме с отчетом.

По его словам, в Крыму за 2022 год отремонтировали порядка 300 километров дорог, в детских садах появились еще свыше 1,5 тысячи дополнительных мест.

"Увеличилось и число инвесторов в этот регион. Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам Свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем – порядка 300 миллиардов", — подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, что в 2022 году в регионы с низким уровнем социально-экономического развития привлекли более 75 миллиардов рублей инвестиций.