Мишустин назвал объем инвестиций в Крым по итогам 2022 года
Мишустин: инвестиции в Крым достигали порядка 300 миллиардов рублей в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Количество инвесторов в Крым выросло за прошлый год, объем вложений составил порядка 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительсва в четверг выступил в Госдуме с отчетом.
По его словам, в Крыму за 2022 год отремонтировали порядка 300 километров дорог, в детских садах появились еще свыше 1,5 тысячи дополнительных мест.
"Увеличилось и число инвесторов в этот регион. Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам Свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем – порядка 300 миллиардов", — подчеркнул премьер.
Мишустин добавил, что в 2022 году в регионы с низким уровнем социально-экономического развития привлекли более 75 миллиардов рублей инвестиций.
https://1prime.ru/finance/20230323/840175391.html
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