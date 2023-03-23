МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-III) будет сочетать в себе комбинацию льгот от ИИС первого и второго типов, рассказал журналистам директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах Российского форума финансового рынка, организованного агентством АКРА. Минфин разработал проект о возможностях открывать ИИС третьего типа

По его словам, срок владения ИИС-III будет начинаться с 5 лет с возможностью увеличения до 10 лет. "Мы понимаем — и раньше мы всегда говорили про долгосрочность, это 10 лет, — но мы сейчас понимаем, что ситуация поменялась и нам нужно более плавно перейти от текущего стимулирования, а это 3 года, уже к более досрочному. Поэтому сейчас предложение начать с 5 лет, потом постепенно его повышать до 10 лет. То есть предполагается, что сейчас, на данном этапе с 2024 года, что это будет 5 лет, потом 6, 7, 8, 9, 10 и так далее", — сказал Чебесков.

"Тут действительно работает комбинация двух льгот. Как говорится, льгота на входе — это сам налоговый вычет от 400 тысяч так же, как и по ИИС-I. То есть налоги, которые вы уже оплатили — до 400 тысяч с этой суммы вы можете вернуть, то есть это либо до 52 тысяч, если у вас ставка 13% налогообложения, либо до 60 тысяч, если ставка 15%. Также, если вы продержали эти инструменты и потом захотели их продать по определению этого срока — от 5 до 10 лет — вы не платите налог на заработанный доход, то есть это, по сути, ИИС-II так работает сейчас. Тут будет комбинация из двух этих льгот", — сказал он.

Представитель Минфина также отметил, что предыдущие типы инвестиционных счетов перестанут существовать. "Наше видение, что ИИС-I в принципе перейдет в ИИС-III, то есть с 2024 года ИИС-I будет больше невозможно открывать", — сказал он, добавив, что ИИС-II также уйдет.

Ранее Минфин России разработал законопроект, согласно которому предлагалось дать гражданам возможность открывать индивидуальный инвестиционный счет нового, третьего типа (ИИС-III) с 2024 года, при этом совмещать и владеть счетами других типов будет нельзя.