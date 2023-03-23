МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Программа "Семейной ипотеки" во многом способствует повышению рождаемости, так как жилищный вопрос является ключевым фактором при принятии решения о появлении ребенка, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Почему ЦБ не устроили "черт знает какие" схемы по ипотеке

"Меры социальной и семейной поддержки, в том числе программа "Семейной ипотеки", позволяющая приобретать жилье по льготной ставке, вошли в национальный проект "Демография" с горизонтом действия до 2024 года. Мы видим существенный благотворный эффект от ее реализации, ведь для многих семей жилищный вопрос – ключевой фактор при принятии решения о появлении ребенка. Во многом ее действие способствовало рождению более 500 тысяч детей", — сказала Голикова, которую цитирует пресс-служба дом.рф.

Она отметила, что реализация программ, направленных на улучшение демографии, повышение уровня жизни семей с детьми, является сегодня одним из ключевых направлений государственной политики.