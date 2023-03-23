МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Иностранные компании, которые остаются в России, смогут выплачивать дивидендами до 50% прибыли, заявил журналистам в кулуарах Российского форума финансового рынка директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. Ушедшие из России компании не заботятся о сотрудниках, заявил Мишустин

"Компании, которые у нас остаются, как правило, — подход в том, что они могут выплатить до 50% чистой прибыли от предыдущего года", — заявил Чебесков.

Он объяснил, что речь идет о принципах работы с иностранными компаниями в России, "как они могут выплачивать дивиденды отсюда своим материнским компаниям". В качестве примера он привел Metro, "Ашан", L'Oreal — большие компании, которые остаются и планируют работать в России. "Этот принцип уже действует. Эти решения уже принимаются", — отметил он.

Представитель Минфина обратил внимание на то, что по конкретным компаниям уже принят ряд подобных решений, но по каким конкретно — называть не стал. При принятии решения о дивидендах правкомиссия рассматривает каждую отдельную компанию, затем разрешение выдает Минфин по согласованию с ЦБ РФ.

При этом Минфин обращает внимание на то, какая у компании была дивидендная политика. Если она никогда не платила дивиденды, а сейчас хочет выплатить "всю накопленную прибыль за 5 лет", то это "выглядит немножко странно". Однако "если компания систематически выплачивала дивиденды, давала доходность акционерам, и продолжает здесь работать, то мы говорим: пожалуйста — 50%, но выплачивайте, пожалуйста, квартальными платежами, по выполнению определенных квартальных КПЭ (ключевые показатели эффективности — ред.)", — отметил Чебесков.

"Как правило, это верхнеуровневый КПЭ, который убеждает нас в том, что компания остается работать, … продолжает инвестировать, то есть она часть прибыли выплачивает, часть инвестирует в Россию", — добавил Чебесков.

"В этом ключе принимается положительное решение, чтобы им прибыль свою переводить материнской компании", — заключил он.