Международные резервы России выросли на 2,2 процента к 17 марта
ЦБ: международные резервы России увеличились до 585,8 миллиарда долларов к 17 марта
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 10 по 17 марта выросли на 2,2% и составили 585,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Объем международных резервов по состоянию на 17 марта составил 585,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 12,5 миллиарда долларов США, или на 2,2%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
На 10 марта показатель находился на уровне 573,3 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20230323/840177461.html
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