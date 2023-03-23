МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В четырех новых российских регионах начнут возводить коммерческое жилье для льготной ипотеки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Голикова оценила влияние "Семейной ипотеки" на демографию

Работы начнутся уже в текущем году, отметил он и добавил, что пока что к таким проектам проявляют интерес местные застройщики, но не крупные девелоперы.

Вице-премьер напомнил, что ранее власти приняли решение о распространении на новых субъекта ипотечных кредитов под два процента годовых.

"В этом году мы уже планируем начать строить коммерческое жилье на новых территориях с учетом, что там будет спрос на ипотеку", — рассказал Хуснуллин.

Он также отметил обеспокоенность властей "тревожным" снижением темпов выдачи ипотеки в целом по стране. По словам вице-премьера, этот вопрос могут обсудить на уровне председателя правительства и президента. При этом ожидается, что, несмотря на все трудности, показатели жилищного строительства в 2023 году будут сопоставимы с прошлогодними, отметил Хуснуллин.