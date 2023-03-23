МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Возможности государства не безграничны, поэтому расходы на поддержку регионов нужно приоритезировать, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Доходы в регионах выросли в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин

"Поддержка еще 10 индивидуальных программ регионов – тоже поддерживаем, здесь у меня не вызывает даже сомнений, что мы будем продолжать их поддерживать, посмотрим, что можно. Еще раз скажу, возможности государства не безграничны, нужна приоритизация расходов. И мы обязательно приоритизацию этих расходов в том числе будем направлять на развитие тех регионов, кому сложнее, у кого больше проблем. Для этого и существует Федерация, Россия, парламент наш. И участие регионов в формировании программ тоже полностью", — отметил глава правительства.

Он также поддержал идею деофшоритизации. "Конечно же, нам нужно избавляться от компаний, которые владеют нашими крупными заводами, предприятиями, и фактически, скажем так, те доходы, которые получаются, они не идут на в первую очередь стимулирование здесь социальной сферы, на оплату достойную людям, чьим трудом создаются эти новые технологии, создается производство. Здесь мы союзники, но нюансы всегда существуют", — уточнил Мишустин.

По его словам, прежде всего необходимо создать в стране все условия для комфортного развития бизнеса.

В этой связи премьер отметил работу замглавы правительства Андрея Белоусова, который профессионально держит баланс между бизнесом и государственными интересами.

"Мы постарались выдержать все обязательства государства. И, в первую очередь, социальные обязательства и социальные гарантии", — сказал он, подчеркивая важность гособязательств.