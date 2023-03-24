МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по развитию высокотехнологичных систем накопления энергии, поручил Минпромторгу совместно с Минфином, "Росатомом" и "ИнЭнерджи" проработать финансирование мероприятий соответствующей "дорожной карты", следует из релиза на сайте кабмина. Новак оценил обеспеченность России нефтепродуктами

"Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание по развитию высокотехнологичных систем накопления энергии. В нём приняли участие представители Минфина, Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, госкорпорации "Росатом", компании "ИнЭнерджи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-премьеру доложили о результатах реализации "дорожной карты" по более чем ста проектам – от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до проектирования и строительства 25 производственных мощностей в области создания аккумуляторных литиево-ионных батарей и других современных систем накопления энергии в различных регионах страны – от Калининградской до Московской областей.

Плановый объём финансирования "дорожной карты" до 2030 года составляет порядка 127 миллиардов рублей, из которых 76% – около 96,5 миллиарда рублей – финансируется за счёт средств бизнеса.

"Александр Новак поручил Минпромторгу совместно с Минфином, а также "Росатомом" и компанией "ИнЭнерджи" проработать вопросы финансирования мероприятий "дорожной карты", — сообщает кабмин.

По поручению вице-премьера также будет проводиться ежемесячный мониторинг реализации "дорожной карты" проекта для регулярного рассмотрения хода его исполнения в правительстве.

Правительство в мае 2022 года утвердило "дорожную карту" развития в РФ высокотехнологичной области "Технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные". Мероприятия "дорожной карты" направлены на ускорение технологического развития и достижение лидирующих позиций в мире по данному направлению, а также содействие решению задач Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года.