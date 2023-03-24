МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по развитию высокотехнологичных систем накопления энергии, поручил Минпромторгу совместно с Минфином, "Росатомом" и "ИнЭнерджи" проработать финансирование мероприятий соответствующей "дорожной карты", следует из релиза на сайте кабмина.

НПЗ

Новак оценил обеспеченность России нефтепродуктами

"Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание по развитию высокотехнологичных систем накопления энергии. В нём приняли участие представители Минфина, Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, госкорпорации "Росатом", компании "ИнЭнерджи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-премьеру доложили о результатах реализации "дорожной карты" по более чем ста проектам – от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до проектирования и строительства 25 производственных мощностей в области создания аккумуляторных литиево-ионных батарей и других современных систем накопления энергии в различных регионах страны – от Калининградской до Московской областей.

Плановый объём финансирования "дорожной карты" до 2030 года составляет порядка 127 миллиардов рублей, из которых 76% – около 96,5 миллиарда рублей – финансируется за счёт средств бизнеса.

"Александр Новак поручил Минпромторгу совместно с Минфином, а также "Росатомом" и компанией "ИнЭнерджи" проработать вопросы финансирования мероприятий "дорожной карты", — сообщает кабмин.

По поручению вице-премьера также будет проводиться ежемесячный мониторинг реализации "дорожной карты" проекта для регулярного рассмотрения хода его исполнения в правительстве.

Правительство в мае 2022 года утвердило "дорожную карту" развития в РФ высокотехнологичной области "Технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные". Мероприятия "дорожной карты" направлены на ускорение технологического развития и достижение лидирующих позиций в мире по данному направлению, а также содействие решению задач Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года.