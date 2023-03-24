МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минфин России не планирует увеличивать программу заимствований на текущий год, сказал заместитель директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов на Всероссийском семинаре для участников реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения в РФ. ЕАБР отметил сокращение внешнего долга Белоруссии в 2022 году

"Нет, таких планов нет", — сказал чиновник, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Минфин увеличить программу заимствований в текущем году.