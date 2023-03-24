Минфин не будет увеличивать программу заимствований на 2023 год
Замглавы департамента Мамонов: Минфин не увеличит программу заимствований на 2023 год
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минфин России не планирует увеличивать программу заимствований на текущий год, сказал заместитель директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов на Всероссийском семинаре для участников реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения в РФ.
"Нет, таких планов нет", — сказал чиновник, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Минфин увеличить программу заимствований в текущем году.
https://1prime.ru/finance/20230324/840186365.html
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