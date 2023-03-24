Нацбанк Белоруссии снизит ставку рефинансирования с 3 апреля
Нацбанк Белоруссии снизит ставку рефинансирования до 10,5 процента с 3 апреля
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Нацбанк Белоруссии сообщил, что с 3 апреля снизит ставку рефинансирования с 11% до 10,5% годовых.
"С 3 апреля 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 12% до 11,5% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 10% до 9,5% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка 24 марта 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике", — говорится в сообщении на сайте регулятора.
В предыдущий раз ставка рефинансирования снижалась с 1 марта — с 11,5% до 11%.
https://1prime.ru/finance/20230324/840186492.html
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