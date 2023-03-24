МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Нацбанк Белоруссии сообщил, что с 3 апреля снизит ставку рефинансирования с 11% до 10,5% годовых. Банк Англии повысил учетную ставку

"С 3 апреля 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 12% до 11,5% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 10% до 9,5% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка 24 марта 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В предыдущий раз ставка рефинансирования снижалась с 1 марта — с 11,5% до 11%.