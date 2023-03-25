МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Иностранные вложения в госдолг США за год уменьшились на 245,3 миллиарда долларов, при этом наибольшее сокращение пришлось на Японию и Китай, следует из анализа РИА Новости данных Минфина США. Глава ФРС объяснил причины краха банка SVB

Согласно статистике ведомства, на конец января в гособлигациях США нерезиденты хранили 7,35 триллиона долларов против 7,6 триллиона годом ранее.

Основное сокращение в абсолютном выражении пришлось на Японию, чьи вложения за год "похудели" на 195,5 миллиарда долларов — до 1,1 триллиона. В то же время Китай снизил инвестиции в американский госдолг на 174,4 миллиарда долларов — до 859,4 миллиарда. Значительно сократили вложения Ирландия — на 55,2 миллиарда долларов, Франция — на 49 миллиардов долларов, а также Бразилия — на 22,1 миллиарда долларов.

В сравнительном выражении больше всех сократили инвестиции в американский госдолг Россия — в 67 раз, до 67 миллионов долларов, и Афганистан — в 3,5 раза, до 994 миллионов долларов. Также существенное уменьшение зафиксировал Египет — вдвое, до 1,1 миллиарда долларов, и Индонезия — в 1,9 раза, до 12,9 миллиарда долларов.

В то же время ряд стран наращивал свой портфель гособлигаций США. Лидерами в абсолютном выражении стали Бельгия (+88,1 миллиарда долларов), Великобритания (+57,6 миллиарда долларов) и Канада (+36,5 миллиарда долларов). При этом в сравнительном выражении больше всех увеличили вложения Казахстан — в 4,7 раза, Катар — в 2,5 раза, а также Аргентина — в 2,2 раза.