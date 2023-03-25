МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия ожидает получить 2,6% дохода от вложения замороженных в Евросоюзе активов, принадлежащих Банку России, сообщило издание Politico со ссылкой на документ ЕК. СМИ узнало о планах Евросоюза пригрозить санкциями соседям России

По данным газеты, ЕС считает, что около двух третей от 300 миллиардов долларов замороженных на Западе резервов ЦБ РФ находятся внутри блока. Отмечается, что 191 миллиард евро находится в Бельгии, а 21 миллиард евро — в другой неназванной стране Евросоюза. Однако у Брюсселя нет полных данных о местонахождении всех резервов.

"Инвестирование этих миллиардов в "ликвидные активы с высоким рейтингом"… может принести "значительный годовой доход со средним значением около 2,6%", — сказано в сообщении издания, процитировавшего документ.

Вложение денег в акции может оказаться более прибыльным, однако выше и риск убытков. Они могут достичь около 4 миллиардов евро в год, что будет иметь политические последствия в случае возмещения убытков России.

Отмечается, что эксперты обсудят документ Еврокомиссии в ходе встречи 28 марта.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.

Также сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих российским частным лицам и организациям.