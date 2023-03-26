ПЕКИН, 26 мар — ПРАЙМ. Весна в глобальной экономике еще не наступила, риски для финансовой стабильности заметно увеличились, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине. В ЕЦБ оценили вероятность наступления банковского кризиса

"Ожидается, что в этом году глобальный экономический рост замедлится до уровня ниже 3%. По предварительным подсчетам, показатели могут улучшиться в 2024 году, но даже в этом случае они будут ниже среднего исторического показателя в 3,8%", — приводит слова Георгиевой финансовое издание "Цайсинь".

По ее словам, замедление экономического роста вызвано долгосрочными травмирующими последствиями пандемии, российско-украинским конфликтом, торможением экономической активности вследствие ужесточения денежно-кредитной политики.

"В глобальной экономике весна еще не наступила", — сказала она.

Георгиева также выразила обеспокоенность по поводу "большой неопределенности", с которой сталкивается глобальная экономика. По ее словам, геоэкономическая фрагментация может расколоть мир на соперничающие экономические блоки, приведет к тому, что каждый человек в мире станет беднее и менее защищен. Финансист оценил устойчивость России перед банковским кризисом

Директор МВФ также указала, что "заметно увеличились риски для финансовой стабильности".

"Повышение процентных ставок было необходимо для борьбы с инфляцией, однако в условиях высокого уровня задолженности, быстрый переход от низких процентных ставок, которые существовали длительное время, к гораздо более высоким, неизбежно принесет давление и уязвимость",- указала она.

Ранее заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь заявил, что банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank было в том числе связано с тем, что мир переживает самый стремительный рост процентных ставок в истории — на 500 базисных пунктов за последние 12 месяцев.