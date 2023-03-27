МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД) и российские брокерские компании делают все возможное для решения вопроса разблокировки активов неподсанкционных российских инвесторов в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Россия не собирается выходить из ВТО, заявили в МИД

По его словам, что диалог по этой теме ведется по линии Банка России, Национального расчетного депозитария и российских профучастников.

"Насколько нам известно, в рамках "десятого" санкционного пакета ЕС сроки рассмотрения документов на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream были продлены до 24 июля 2023 года. Следующий этап – получение от минфинов Бельгии и Люксембурга лицензии на разблокировку активов. Очевидно, что это длительный процесс. Исходим из того, что НРД и российские брокерские компании делают все от них зависящее для решения этой проблемы", — пояснил дипломат.

Ранее регуляторы Бельгии (Euroclear) и Люксембурга (Clearstream) до конца июля продлили срок для возможной подачи документов на разблокировку активов неподсанкционных российских инвесторов. В МИД прокомментировали попытки Запада мешать экспорту алмазов из России

Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подал заявки в европейские депозитарии.

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