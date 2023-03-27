МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай понимают, насколько сейчас актуально сотрудничество в финансовой сфере, задачи активизации работы в этом направлении уже обозначены, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. В МИД рассказали о работе над разблокировкой неподсанкционных активов

"Для самостоятельных государств финансовый суверенитет является залогом полноценного экономического развития. И в России, и в Китае хорошо понимают, что сотрудничество в этой сфере весьма актуально для обеих стран. Особенно в современных реалиях, когда ряд западных государств стремится ограничить нашу финансовую самостоятельность в целях сохранения своей гегемонии, создать препятствия для нормального функционирования международной торговли", — сказал он.

Дипломат напомнил, что по итогам переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве были приняты два совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

"В обоих документах поставлены задачи дальнейшей активизации кооперации в финансовой отрасли. В частности, акцентирована поддержка развития взаимодействия рейтинговых агентств и страховых организаций двух стран в рамках существующего законодательства, обеспечения бесперебойности расчетов, расширения использования национальных валют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и прочих торгово-экономических операциях", — пояснил Биричевский.

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