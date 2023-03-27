В Великобритании появилась монета с замком Хогвартс
Монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением замка Хогвартс
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Британский Королевский монетный двор выпустил монету с изображением Хогвартса, следует из публикации организации в Twitter.
"Четвертая монета коллекции… представляет вам школу, в которой учились в том числе одни из самых печально известных персонажей Wizarding World", — сказано в соцсети.
Монетный двор добавил, что монета уже поступила в продажу.
Тематическая коллекция из четырех монет была запущена в прошлом году в честь 25-летия выхода первой книги "Гарри Поттер и философский камень". Ранее в продажу поступили монеты с Гарри Поттером, поездом Хогвартс-экспресс с портретом покойной королевы Елизаветы II, а также с Альбусом Дамблдором с портретом короля Карла III.
https://1prime.ru/finance/20230327/840205682.html
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