МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Британский Королевский монетный двор выпустил монету с изображением Хогвартса, следует из публикации организации в Twitter. Банк России выпустит монету в честь 150-летия композитора Рахманинова

"Четвертая монета коллекции… представляет вам школу, в которой учились в том числе одни из самых печально известных персонажей Wizarding World", — сказано в соцсети.

Монетный двор добавил, что монета уже поступила в продажу.

Тематическая коллекция из четырех монет была запущена в прошлом году в честь 25-летия выхода первой книги "Гарри Поттер и философский камень". Ранее в продажу поступили монеты с Гарри Поттером, поездом Хогвартс-экспресс с портретом покойной королевы Елизаветы II, а также с Альбусом Дамблдором с портретом короля Карла III.