МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Государственный и гарантированный государством долг Украины за февраль сократился на 0,59 миллиарда долларов и составил 116,01 миллиарда, сообщило министерство финансов страны. Названы страны, сильнее всех сократившие вложения в госдолг США

"На протяжении февраля 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,62 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг снизился на 0,59 миллиарда долларов США", — говорится в информационной справке на сайте министерства.

В Минфине уточнили, что по состоянию на 28 февраля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 116,01 миллиарда долларов или 4,242 триллиона гривен, в том числе: внешний долг – 74,88 миллиарда долларов (64,55% от общей суммы долга), и внутренний долг — 41,13 миллиарда долларов (35,45%).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиардов долларов. В свою очередь глава нацбанка Украины Андрей Пышный ранее заявлял, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.