Аналитик Галактионов: идея ввести льготную ипотеку для госслужащих не вызывает удивления
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Инициатива ввести льготную ипотеку для госслужащих не вызывает удивления: такое адресное решение нужно, чтобы охладить ипотечный рынок и избежать чрезмерного снижения спроса, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Ранее издание РБК со ссылкой на проект итогового доклада о результатах деятельности Минфина РФ в 2022 году и задачах на 2023 год сообщило, что министерство в текущем году планирует выйти в правительство с инициативой ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих. Замглавы Минстроя Никита Стасишин, в свою очередь, сообщил, что ведомству неизвестно о разработке такого проекта.
Как полагает эксперт, в условиях "перегрева" на ипотечном рынке чиновники пытаются сделать льготную ипотеку более адресной, чтобы одновременно и охладить рынок, и избежать чрезмерного снижения спроса. Тему угрозы возникновения в России ипотечного "пузыря" в середине января этого года поднял депутат Госдумы Николай Арефьев — по его мнению, риски связаны с уходом с рынка иностранных компаний, в результате чего некоторые люди остались без работы, а также с проблемами, которые принёс коронавирус.
"Появление госслужащих в числе категорий граждан, которым предлагается обеспечить льготные условия, не удивляет", — считает Галактионов, отмечая при этом, что эффект такой инициативы на бюджет и ипотечный рынок можно будет оценить лишь после того, как будут утверждены точные параметры программы: ставка, предельный размер кредита, кто может претендовать на него и другие.
Тем не менее, опрошенные в конце января РИА Новости эксперты пришли к выводу, что говорить о возникновении в России ипотечного "пузыря" пока преждевременно: о стабильности на этом рынке говорят высокое качество кредитного портфеля и низкая доля просрочки.
ЦБ же в феврале сообщил, что меры Банка России по регулированию ипотеки приведут к более сбалансированному росту на рынке жилья и купируют риски ценового пузыря. А в ноябре прошлого года глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что признаков перегрева на рынке ипотеки нет.
https://1prime.ru/finance/20230327/840206371.html