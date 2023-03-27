МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Инициатива ввести льготную ипотеку для госслужащих не вызывает удивления: такое адресное решение нужно, чтобы охладить ипотечный рынок и избежать чрезмерного снижения спроса, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Минфин предложит ввести льготную ипотеку для госслужащих, пишут СМИ

Ранее издание РБК со ссылкой на проект итогового доклада о результатах деятельности Минфина РФ в 2022 году и задачах на 2023 год сообщило, что министерство в текущем году планирует выйти в правительство с инициативой ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих. Замглавы Минстроя Никита Стасишин, в свою очередь, сообщил, что ведомству неизвестно о разработке такого проекта.

Как полагает эксперт, в условиях "перегрева" на ипотечном рынке чиновники пытаются сделать льготную ипотеку более адресной, чтобы одновременно и охладить рынок, и избежать чрезмерного снижения спроса. Тему угрозы возникновения в России ипотечного "пузыря" в середине января этого года поднял депутат Госдумы Николай Арефьев — по его мнению, риски связаны с уходом с рынка иностранных компаний, в результате чего некоторые люди остались без работы, а также с проблемами, которые принёс коронавирус.

"Появление госслужащих в числе категорий граждан, которым предлагается обеспечить льготные условия, не удивляет", — считает Галактионов, отмечая при этом, что эффект такой инициативы на бюджет и ипотечный рынок можно будет оценить лишь после того, как будут утверждены точные параметры программы: ставка, предельный размер кредита, кто может претендовать на него и другие.

Тем не менее, опрошенные в конце января РИА Новости эксперты пришли к выводу, что говорить о возникновении в России ипотечного "пузыря" пока преждевременно: о стабильности на этом рынке говорят высокое качество кредитного портфеля и низкая доля просрочки.

ЦБ же в феврале сообщил, что меры Банка России по регулированию ипотеки приведут к более сбалансированному росту на рынке жилья и купируют риски ценового пузыря. А в ноябре прошлого года глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что признаков перегрева на рынке ипотеки нет.