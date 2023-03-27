БРЮССЕЛЬ, 27 мар — ПРАЙМ. Итальянское правительство нарушило правила Евросоюза при выделении в 2019 году государственного кредита авиакомпании Alitalia в размере 400 миллионов евро, сумма должна быть возмещена в бюджет с процентами, заявила в понедельник Еврокомиссия. В Каталонии хотят оштрафовать авиакомпанию из-за дресс-кода, пишет СМИ

"Италия должна взыскать государственную помощь в размере 400 миллионов евро плюс проценты с Alitalia", — говорится в сообщении ЕС.

По мнению Еврокомиссии, итальянские власти при выделении кредита не оценивали способность авиакомпании вернуть средства с процентами, а лишь исходили из необходимости обеспечить бесперебойное обслуживание внутренних и международных рейсов перевозчика. Кроме того, Еврокомиссия сочла, что кредит Alitalia нельзя рассматривать как помощь для ее спасения, так как подобная поддержка уже была оказана еще в 2017 году.

Исходя из этого, в ЕК сделали вывод, что данная господдержка предоставила авиакомпании Alitalia несправедливое преимущество перед конкурентами на внутреннем, европейском и мировом рынках авиаперевозок.

Ранее Еврокомиссия пришла к выводу, что два государственных займа на 900 миллионов евро, предоставленные Италией компании Alitalia в 2017 году, также являются незаконными в соответствии с правилами ЕС о государственной помощи.