МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) преждевременный, отечественный бизнес может потерять инвестиционные перспективы из-за рубежа, считает председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Россия не собирается выходить из ВТО, заявили в МИД

В мае прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами-членами ВТО меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер, а также провести актуализацию стратегии участия страны в торговой организации.

"В непростых экономических условиях, в которых находится наша страна, нельзя "обрубать" международные торговые связи, гарантом которых во многих аспектах изначально было ВТО. Безусловно, мы видим и односторонние ограничения в виде лишения доступа нашего импорта на зарубежные рынки в действовавшем ранее режиме наибольшего благоприятствования. Тем не менее, выход из ВТО не вернет нам утраченные возможности, более того, лишит инвестиционных перспектив из-за рубежа", — отметил депутат.

Он добавил, что обеспечение инвестиционной привлекательности компаний в России также является важной задачей для экономического роста страны. Россия, отметил Гаврилов, должна использовать ВТО для восстановления и укрепления экспорта в дружественные страны.